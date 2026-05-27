Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bayramın 1. günü BİM, A101, File Market ve Migros çalışıyor mu?
27.05.2026 10:05
Kurban Bayramı’nın gelişiyle birlikte Türkiye genelinde resmi tatil süreci başladı. Bayram ziyaretleri, kurban kesim telaşı ve bayram sofraları için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, evlerinde eksikleri olan ve alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bayramın 1. günü marketler çalışıyor mu? İşte BİM, A101, File Market ve Migros çalışma saatleri.
BİM, A101, File Market ve Migros gibi market zincirleri, Kurban Bayramı nedeniyle yeni çalışma takvimini yayımladı.
BİM VE A101 BAYRAMDA AÇIK MI?
Sıklıkla tercih edilen ucuzluk marketleri BİM ve A101, bayramın ilk günlerinde çalışanlarına izin vermeyi tercih ediyor.
BİM çalışma saatleri: BİM mağazaları Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü (27-28 Mayıs) kapılarını tamamen kapalı tutacak. Tüketiciler, bayramın 3. günü (29 Mayıs) itibarıyla standart mesai saatlerinde BİM şubelerinden alışveriş yapabilecek.
A101 çalışma saatleri: A101 de bayramın 1. ve 2. günü müşterilerine hizmet vermeyecek. Mağazalara asılan bilgilendirme notlarına göre, bayramın 3. ve 4. günleri şubeler yeniden açılacak. Ancak A101 yönetiminin çalışma saatlerinde bölgesel veya şube bazlı esneklikler uygulayabileceği belirtiliyor.
MİGROS BAYRAMDA AÇIK MI?
Migros şubelerinde çalışma saatleri tek bir merkezden ziyade lokasyona, bölgeye ve mağazanın büyüklüğüne göre esneklik gösteriyor. Genel eğilime göre birçok Migros şubesi bayram boyunca faal olacak ancak ilk gün açılış saati 13.00 ya da 13.30 olarak güncellendi. Kapanışlar ise yine standart düzen olan 22.00 civarında yapılacak. Bazı lokasyonlardaki şubelerin bayramın ilk günü tamamen kapalı kalabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Belirli bölge şubeleri için ilan edilen örnek Migros bayram takvimi ise şu şekilde:
Arife Günü: 09:00 - 23:00
Bayramın 1. Günü: 13:30 - 20:00
Bayramın 2. Günü: 10:00 - 20:00
Bayramın 3. Günü: 10:00 - 20:00
Bayramın 4. Günü: 09:00 - 20:00
FİLE MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?
Geniş ürün yelpazesiyle bilinen File Market, bayram tatili planını sosyal medya kanalları üzerinden resmen duyurdu. Yapılan kurumsal açıklamada, "Mağazalarımız bayramın 1. ve 2. günü (27-28 Mayıs) kapalı olacaktır. Bayramın 3. gününden itibaren (29 Mayıs Cuma) hizmetinizdeyiz" ifadelerine yer verildi. File Market müşterilerinin cuma gününe kadar hazırlıklı olması gerekiyor.
KİM MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?
Bayram süresince kesintisiz hizmet politikasını benimseyen perakendecilerden biri de Kim Market oldu. Kurum tarafından yapılan "Bayramda da hizmetinizdeyiz" duyurusu ile şubelerin 4 gün boyunca açık olacağı kesinleşti.
Kim Market'in bayram mesai çizelgesi şu şekilde:
Bayramın 1. Günü: 08:00 - 19:00
Bayramın 2. ve 3. Günü: 10:00 - 20:00
Bayramın 4. Günü: 10:00 - 21:00