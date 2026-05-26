Bayramda yağmur var mı? Kurban Bayramı'nda plan yapanlar dikkat, sıcak havaya aldanmayın
26.05.2026 09:10
Kurban Bayramı'nın ilk günü ülke genelinde sıcak havayla geçecek. Yer yer 30 dereceleri gören sıcaklığın ardından bayramın ikinci günü birçok yerde gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.
Türkiye Kurban Bayramı'na güneşli ve sıcak hava ile girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güney ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bayramda beklenen hava durumuna ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:
Bayram haftasında en yağışlı günlerden biri de perşembe (Kurban Bayramı'nın ikinci günü) olacak. Çarşamba, yani bayramın birinci günü ülke genelinde havanın en güzel olduğu gün. Hem sıcaklıklar yükselecek hem de nereye giderseniz gidin güneşli olacak.
İstanbul'da bayramın birinci günü sıcaklık 27 derecelerde. Ankara'da 24, İzmir'de 30, Karadeniz'de 23-26 dereceler ölçülecek.
GÜN GÜN BAYRAMDA HAVA DURUMU
Arife Günü (26.05.2026 Salı): Ülkenin büyük bölümünün çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bayramın 1. günü (27.05.2026 Çarşamba): Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in İç kesimleri, Doğu Anadolu (Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç) ile Güneydoğu Anadolu’nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Bayramın 2. günü (28.05.2026 Perşembe): Güney Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Bayramın 3. günü (29.05.2026 Cuma): Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Bayramın 4. günü (30.05.2026 Cumartesi): Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Arife günü ve Bayram Süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin Edilen Hava Durumu:
Ankara, arife günü çok bulutlu ve Bayram süresince sağanak ve gök gürültülü yağışlı,
En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:
Salı 9 ila 11 / 22 ila 24, Çarşamba 11 ila 13 / 23 ila 24, Perşembe 10 ila 12 / 19 ila 21, Cuma 10 ila 12 /18 ila 20, Cumartesi 9 ila 11 / 18 ila 20
İstanbul, bayramın 2. ve 3. Günleri sağanak ve gök gürültülü yağışlı
En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:
Salı 14 ila 16 / 23 ila 25, Çarşamba 13 ila 15 / 20 ila 22, Perşembe 15 ila 17 / 19 ila 21, Cuma 14 ila 16 /18 ila 20, Cumartesi 13 ila 15 / 18 ila 20
İzmir: Arife günü ve Bayram süresince parçalı ve çok bulutlu
En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:
Salı 14 / 16 ila 28 / 30, Çarşamba 16 ila 18 / 27 ila 29, Perşembe 16 ila 18 / 23 ila 25, Cuma 15 ila 17 /21 ila 23, Cumartesi 13ila 15 / 21 ila 23