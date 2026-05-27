Bayramın 2 ve 3'üncü günlerine dikkat! 76 il için uyarı geldi: Güneş gidiyor, yağmur geliyor

27.05.2026 07:49

Son Güncelleme: 27.05.2026 08:21

NTV - Haber Merkezi

Kurban Bayramı'nın ilk günü neredeyse tüm yurtta hava güneşli olacak. Yarından itibaren ise ülke genelinde hava 5-6 dereceye kadar serinliyor, gök gürültülü sağanak geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün yurt genelinde hava güneşli olacak.

Hava sıcaklıkları İstanbul'da 27, İzmir'de 30, Ankara'da 25, Muğla'da 34 dereceyi görecek.

 

Öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Denizli, Osmaniye, Niğde, Kahramanmaraş, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan'ın kuzeyi ile İzmir, Aydın, Muğla, Trabzon ve Giresun’un iç kesimleri, Afyonkarahisar, Uşak, Konya, Kayseri, Ankara çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

 

Yarın ise yurdun büyük bölümü Balkanlar ve Yunanistan üzerinden gelen yeni yağışlı hava kütlesinin etkisine girecek. Hava sıcaklıkları bazı kentlerde 5-6 derece düşecek.

Bayramın üçüncü günü olan cuma ise Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale dışında tüm yurtta gök gürültülü sağanak yağış var. Sağanaklar cumartesi günü Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da etkili olacak. Pazar günü ise yurdu terk edecek.

Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 14/30 derece.

 

- İstanbul 16/27 derece.

 

- Denizli 17/30 derece.

 

- İzmir 18/30 derece.

 

- Adana 17/33 derece.

 

- Ankara 11/25 derece.

 

- Samsun 16/24 derece.

 

- Erzurum 4/20 derece.

 

- Malatya 11/26 derece.

 

- Kars 12/27 derece.

 

- Diyarbakır 13/30 derece.

 

- Gaziantep 15/30 derece.