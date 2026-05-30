Bayramın son günü izdiham: 12 bin kişi akın etti
30.05.2026 13:45
Kurban Bayramı'nın son gününde de Adalar İskelesi'nde yoğunluk yaşandı. Öğle saatlerine kadar 12 bin kişi vapurla Adalar'a geçti.
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanın güzel olmasını da fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için Kabataş İskelesine geldi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren iskeleye gelenler, vapura binmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Özellikle öğle saatlerine doğru yoğunluğun arttığı görüldü.
Güvenlik görevlileri ve iskele personeli vatandaşları yönlendirirken, Adalar'a gitmek için sırada bekleyenler, bayram tatilinde aileleriyle birlikte vakit geçirmek ve güzel havanın tadını çıkarmak istediklerini söyledi.
"NORMALDEN 10 KAT FAZLA YOĞUNLUK VAR"
Görevli Muhteber Arpacıoğlu, "Dün Adalar'a giden yolcu sayısı 27 bindi. Önceki gün adalara giden yolcu sayısı 21 bindi. Bugünkü yolcu sayısı da şu an 12 bini buldu. Sabah 07.00’den beri yoğun. Gerisini siz tahmin edin yoğunluğumuz var." diye konuştu.