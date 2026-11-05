Bebeğe şiddet görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Hemşirenin cezası belli oldu
05.11.2026 13:08
Kahramanmaraş'ta beş günlük bebeğe şiddet uygulayarak engelli kalmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan hemşirenin cezası belli oldu.
Kahramanmaraş'ta 2021 yılında Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören beş günlük bebeğe şiddet uygulayarak engelli kalmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan hemşireye 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hazel Dırık Bağrıyanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Bağrıyanık, savunmasında bebek ve ailesinden, meslektaşlarından özür dileyerek, pişmanlığını dile getirdi ve beraatını talep etti.
Cumhuriyet savcısı, dosyadaki deliller doğrultusunda hazırladığı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Müşteki avukatları da sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.
Sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediklerini, Adli Tıp İkinci Üst Kurulu'ndan gelen raporda bebekte oluşan kırık ile müvekkili arasında illiyet bağı kurulamadığını savundu.
Avukat, müvekkilinin tahliyesini ve beraatını talep etti.
5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI
Son sözü sorulan Bağrıyanık, bebeğe zarar vermek amacının olmadığını, bunun pişmanlığını ömür boyu yaşayacağını belirterek beraatını istedi.
Kararını açıklayan hakim, sanık Hazel Dırık Bağrıyanık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek "kasten yaralama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRMIŞTI
Türkiye'nin gündemine oturan olayın geçmişi 2021 yılına dayanıyor. Olay beş yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde meydana geldi.
Sema Bozoklar isimli kadın, kızı Deniz Esin'i dünyaya getirdi. Kilosu düşük olduğu için kuvözde tedavi gören bebekten kan alınacaktı.
Ancak damar yolu açması gereken hemşire, bebeğe 14 dakika boyunca şiddet uyguladı.
Ağlayan bebeğin başına vurdu, bacağını sıktı. İlk dakikalarda oldukça hareketli olan bebek bir anda durgunlaştı.
Sonrasında başka bir hemşire kontrole gittiğinde Deniz Esin'in bacağının kırık olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde şiddet ortaya çıktı.
Şiddet iddiaları üzerine başlatılan yargılama sürecinde, Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı verilen hemşire Hazel Dırık B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.
Devam eden dava kapsamında bilirkişi tarafından hastaneye ait güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi.
Yapılan incelemelerde, hemşire Hazel Dırık B., ait yeni bir şiddet görüntüsünün daha ortaya çıktığı bildirildi.
Görüntülerde, hemşirenin yatağa yatırdığı başka bir bebeğe tokat attığı anların yer aldığı öğrenildi. Söz konusu bebekle ilgili de savcılık tarafından ayrı bir soruşturma başlatıldı.