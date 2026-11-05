Bebeğiyle kanlar içinde kalmıştı: Türkiye'nin konuştuğu olayda son sözü Adli Tıp Kurumu söyleyecek

Duruşmada söz alan Muhammet Baca, dosyaya daha önce bakan hakim ile sanık müdafilerinin görüşmesinin araştırılmasını talep edip, önceki yargılamanın tarafsız yürütülmediğini öne sürdü.

Kamera kayıtlarının sanığın ağabeyiyle birlikte karakolda izlendiğini iddia eden Baca, bunun nasıl gerçekleştiğinin araştırılmasını istedi.

Dosyaya sunduğu belgelerde yer alan, olayı gören bir kadının neden tehdit edildiğinin de araştırılmasını talep eden Baca, sanığın ağabeyinin mahkemede yeminli beyanda bulunmasına rağmen dosyaya sunduğu mesajlarda gerçeğe aykırı ifadelerinin bulunduğunu iddia etti.