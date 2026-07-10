Bebek ölümleri tek tek incelendi: Yenidoğan Çetesi göz göre göre ölüme terk etmiş!

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebinin ardından ATK Üçüncü Üst Kurulu tarafından 10 maktul bebek için ölüm sebepleri, tanı ve teşhisler ile uygulanan işlemlerin doğruluğu, tıbbi uygulama hataları ve dosyadaki sanıkların ölümlerde kusurlarının olup olmadığına ilişkin rapor hazırlandı.

Roua Kadan, Ayaz Karaduman, Melek Süleymanoğlu, Michelle Nwando Opara, Halime Alkari, Kerem Muhammet Tokluoğlu, Havvanur Karakoç, Öykü Helvacı ve Serdarova ile henüz ismi koyulmamış Kaya ailesinin bebekleri için hazırlanan raporlar Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.