BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Akşam 17.00'ye kadar sürecek
14.11.2026 08:19
Son Güncelleme: 14.11.2026 09:10
İstanbul'un 13 ilçesinde bugün elektrik kesintisi yaşanıyor. Saat 09.00'da başlayan elektrik kesintisi akşam 17.00'ye kadar sürecek. İşte ilçe ilçe elektrik kesintisi programı…
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İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 13 ilçede bugün planlı elektrik kesintisi yaşanıyor.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) bazı ilçelerde kesintisinin saat 09.00'da başlayıp akşam 17.00'ye kadar süreceğini duyurdu.
Yapılan açıklama bazı ilçelerde kesintisinin daha kısa süreceği de belirtildi.
İşte 14 Kasım tarihli elektrik kesintisi programı…
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Özel Kurum
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Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum