NTV

BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek

14.11.2026 08:19

Aydın KayarEditör

Google'da NTV'yi tercih et

İstanbul'un 13 ilçesinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Saat 09.00'da başlayacak olan elektrik kesintisi akşam 17.00'ye kadar sürecek. İşte ilçe ilçe elektrik kesintisi programı…

BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek
iStockPhoto

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 13 ilçede bugün planlı elektrik kesintisi yaşanacak.

 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) bazı ilçelerde kesintisinin saat 09.00'da başlayıp akşam 17.00'ye kadar süreceğini duyurdu.

 

Yapılan açıklama bazı ilçelerde kesintisinin daha kısa süreceği de belirtildi.

 

İşte 14 Kasım tarihli elektrik kesintisi programı…

BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 1
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 2
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 3
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 4
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 5
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 6
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 7
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 8
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 9
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 10
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 11
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 12
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 13
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 14
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 15
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 16
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 17
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 18
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 19
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 20
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 21
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 22
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 23
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 24
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 25
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek 26
Özel Kurum