BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 13 ilçede bugün planlı elektrik kesintisi yaşanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) bazı ilçelerde kesintisinin saat 09.00'da başlayıp akşam 17.00'ye kadar süreceğini duyurdu.

Yapılan açıklama bazı ilçelerde kesintisinin daha kısa süreceği de belirtildi.

İşte 14 Kasım tarihli elektrik kesintisi programı…