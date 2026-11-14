BEDAŞ elektrik kesintilerini duyurdu. Bir saat sonra başlıyor. Akşam 17.00'ye kadar sürecek
14.11.2026 08:19
İstanbul'un 13 ilçesinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Saat 09.00'da başlayacak olan elektrik kesintisi akşam 17.00'ye kadar sürecek. İşte ilçe ilçe elektrik kesintisi programı…
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İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 13 ilçede bugün planlı elektrik kesintisi yaşanacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) bazı ilçelerde kesintisinin saat 09.00'da başlayıp akşam 17.00'ye kadar süreceğini duyurdu.
Yapılan açıklama bazı ilçelerde kesintisinin daha kısa süreceği de belirtildi.
İşte 14 Kasım tarihli elektrik kesintisi programı…
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Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum