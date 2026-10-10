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BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek

10.10.2026 08:58

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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İstanbul'da 15 ilçede 8 saati bulan elektrik kesintisi yaşanacak. Bu sabah başlayacak olan elektrik kesintisi programı BEDAŞ tarafından açıklandı. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek
iStockPhoto

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan 10 Ekim tarihli elektrik kesintisi programından tam 15 ilçe etkilenecek. Avrupa Yakası'nda yaşayan ve elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden vatandaşlar, BEDAŞ'ın yayımladığı ayrıntılı kesinti programını sorguluyor. Yayımlanan listede birçok ilçe kesintilerden 8 saat boyunca etkilenecek.

 

İşte 10 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi programı:

BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 1
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 2
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 3
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 4
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 5
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 6
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 7
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 8
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 9
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 10
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 11
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 12
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 13
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 14
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 15
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 16
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 17
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 18
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 19
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 20
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 21
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 22
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 23
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 24
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 25
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 26
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 27
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 28
Özel Kurum
BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek 29
Özel Kurum