BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı: 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan 10 Ekim tarihli elektrik kesintisi programından tam 15 ilçe etkilenecek. Avrupa Yakası'nda yaşayan ve elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden vatandaşlar, BEDAŞ'ın yayımladığı ayrıntılı kesinti programını sorguluyor. Yayımlanan listede birçok ilçe kesintilerden 8 saat boyunca etkilenecek.

İşte 10 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi programı: