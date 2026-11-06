BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi
06.11.2026 12:41
İstanbul'un 15 ilçesinde bugün planlı elektrik kesintisi yapılıyor. BEDAŞ, bazı ilçelerdeki elektrik kesintisinin 8 saati bulacağını açıkladı. İşte elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler...
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İstanbul'da bugün Avrupa Yakası'ndaki 15 ilçede elektrik kesintisin yaşanıyor.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruda sabah saatlerinde başlayan elektrik kesintisinin akşam 17.00'ye kadar süreceği bildirildi.
Açıklamada, bazı ilçelerde ise kesintisinin daha kısa süreceği de duyuruldu.
İşte 6 Kasım tarihli elektrik kesintisi programı…
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