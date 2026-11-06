BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi

İstanbul'da bugün Avrupa Yakası'ndaki 15 ilçede elektrik kesintisin yaşanıyor.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruda sabah saatlerinde başlayan elektrik kesintisinin akşam 17.00'ye kadar süreceği bildirildi.

Açıklamada, bazı ilçelerde ise kesintisinin daha kısa süreceği de duyuruldu.

İşte 6 Kasım tarihli elektrik kesintisi programı…