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BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi

06.11.2026 12:41

Aydın KayarEditör

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İstanbul'un 15 ilçesinde bugün planlı elektrik kesintisi yapılıyor. BEDAŞ, bazı ilçelerdeki elektrik kesintisinin 8 saati bulacağını açıkladı. İşte elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler...

BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi
iStockPhoto

İstanbul'da bugün Avrupa Yakası'ndaki 15 ilçede elektrik kesintisin yaşanıyor. 

 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruda sabah saatlerinde başlayan elektrik kesintisinin akşam 17.00'ye kadar süreceği bildirildi. 

 

Açıklamada, bazı ilçelerde ise kesintisinin daha kısa süreceği de duyuruldu. 

 

İşte 6 Kasım tarihli elektrik kesintisi programı…

BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 1
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 2
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 3
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 4
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 5
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 6
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 7
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 8
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 9
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 10
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 11
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 12
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 13
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 14
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 15
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 16
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 17
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 18
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 19
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 20
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 21
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 22
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 23
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 24
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 25
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 26
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 27
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 28
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 29
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 30
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 31
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 32
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 33
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 34
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 35
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 36
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 37
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 38
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 39
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 40
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 41
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 42
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 43
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 44
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 45
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 46
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 47
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 48
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 49
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 50
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 51
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 52
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi 53
Özel Kurum