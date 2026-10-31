BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) elektrik kesintisinden 15 ilçenin etkileneceğini açıkladı. Planlı elektrik kesintisi bazı ilçelerde sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar sürecek. Açıklamada, elektrik kesintisi süresinin 8 saati bulabileceği belirtildi.

İşte 1 Kasım tarihli elektrik kesintisi programı