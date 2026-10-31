BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi
31.10.2026 09:21
İstanbul'un 15 ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacak. BEDAŞ tarafından yapılan elektrik kesintisi duyurusunda 1 Kasım Pazar günü bazı ilçelerde gerçekleşecek kesinti 8 saati sürecek.
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İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) elektrik kesintisinden 15 ilçenin etkileneceğini açıkladı. Planlı elektrik kesintisi bazı ilçelerde sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar sürecek. Açıklamada, elektrik kesintisi süresinin 8 saati bulabileceği belirtildi.
İşte 1 Kasım tarihli elektrik kesintisi programı
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Özel Kurum