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BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi

31.10.2026 09:21

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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İstanbul'un 15 ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacak. BEDAŞ tarafından yapılan elektrik kesintisi duyurusunda 1 Kasım Pazar günü bazı ilçelerde gerçekleşecek kesinti 8 saati sürecek.

BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi
iStockPhoto

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) elektrik kesintisinden 15 ilçenin etkileneceğini açıkladı. Planlı elektrik kesintisi bazı ilçelerde sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar sürecek. Açıklamada, elektrik kesintisi süresinin 8 saati bulabileceği belirtildi.

 

İşte 1 Kasım tarihli elektrik kesintisi programı

BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 1
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 2
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 3
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 4
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 5
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 6
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 7
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 8
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 9
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 10
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 11
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 12
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 13
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 14
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 15
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 16
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 17
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 18
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 19
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 20
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 21
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 22
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 23
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 24
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 25
Özel Kurum
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı. İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi 26
Özel Kurum
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