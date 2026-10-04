BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak
04.10.2026 11:45
İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş yarın elektrik kesintisiyle güne uyanacak. BEDAŞ tarafından yayımlanan son planlı kesinti programına göre tam 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan 5 Ekim tarihli elektrik kesintisi programından tam 21 ilçe etkilenecek. Avrupa Yakası'nda yaşayan ve elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden vatandaşlar, BEDAŞ'ın yayımladığı ayrıntılı kesinti programını sorguluyor. Yayımlanan listede birçok ilçe kesintilerden 8 saat boyunca etkilenecek.
İşte 5 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi programı:
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Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum