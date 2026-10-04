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BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

04.10.2026 11:45

Aydın KayarEditör

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İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş yarın elektrik kesintisiyle güne uyanacak. BEDAŞ tarafından yayımlanan son planlı kesinti programına göre tam 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak
iStockPhoto

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan 5 Ekim tarihli elektrik kesintisi programından tam 21 ilçe etkilenecek. Avrupa Yakası'nda yaşayan ve elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden vatandaşlar, BEDAŞ'ın yayımladığı ayrıntılı kesinti programını sorguluyor. Yayımlanan listede birçok ilçe kesintilerden 8 saat boyunca etkilenecek.

 

İşte 5 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi programı:

BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 1
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 2
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 3
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 4
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 5
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 6
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 7
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 8
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 9
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 10
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 11
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 12
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 13
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 14
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 15
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 16
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 17
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 18
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 19
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 20
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 21
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 22
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 23
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 24
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 25
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 26
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 27
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 28
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 29
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 30
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 31
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 32
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 33
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 34
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 35
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 36
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 37
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 38
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 39
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 40
Özel Kurum
BEDAŞ saat verip uyardı, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 41
Özel Kurum