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BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak

24.10.2026 11:56

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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İstanbul'un 13 ilçesinde 25 Ekim Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerdeki elektrik kesintisi gece yarısı başlayacak.

BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak
Anadolu Ajansı

İstanbul'da 25 Ekim Pazar günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayınlanan 25 Ekim tarihli elektrik kesintisi programından 13 ilçe etkilenecek. Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde yaşanacak elektrik kesintisi gece yarısı 00.00'da başlayacak. BEDAŞ'ın yayınladığı listeye göre bazı ilçelerdeki kesintilerin 8-9 saat sürmesi bekleniyor.

 

İşte 25 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi programı:

BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 1
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 2
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 3
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 4
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 5
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 6
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 7
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 8
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 9
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 10
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 11
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 12
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 13
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 14
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 15
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 16
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 17
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 18
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 19
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 20
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 21
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 22
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 23
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 24
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 25
Özel Kurum
BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak 26
Özel Kurum
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