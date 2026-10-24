BEDAŞ'tan 13 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı. Gece 00.00'da başlayacak
24.10.2026 11:56
İstanbul'un 13 ilçesinde 25 Ekim Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerdeki elektrik kesintisi gece yarısı başlayacak.
Anadolu Ajansı
İstanbul'da 25 Ekim Pazar günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayınlanan 25 Ekim tarihli elektrik kesintisi programından 13 ilçe etkilenecek. Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde yaşanacak elektrik kesintisi gece yarısı 00.00'da başlayacak. BEDAŞ'ın yayınladığı listeye göre bazı ilçelerdeki kesintilerin 8-9 saat sürmesi bekleniyor.
İşte 25 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi programı:
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