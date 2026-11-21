Bedriye'nin ölümünde düğümü çözecek ifade: Son sözlerini anlattı
21.11.2026 13:28
Mardin'de beşinci kattan düşerek yaşamını yitiren Bedriye Naz'ın kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan eşi suçlamayı reddetti. Davadaki tanık beyanları ise şüpheliyi yalanladı.
Mardin'de beşinci kattan düşerek yaşamını yitiren Bedriye Naz'ın ölümüne ilişkin yargılamada yeni bir gelişme yaşandı. Kasten öldürmeden yargılanan ve hakkındaki suçlamayı reddeden Levent Naz, tanıklar tarafından yalanlandı.
Olay, 11 Ağustos günü Midyat'ta meydana geldi. Çevre Yolu'nda Tanlar Sitesi'nin beşinci katındaki dairede oturan Bedriye Naz, pencereden düştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Naz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Bedriye Naz'ın cenazesi, ilçenin kırsal Acırlı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Levent Naz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tutuklu sanık Naz hakkında eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
ŞÜPHELİ SUÇLAMAYI REDDETTİ
Midyat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Levent Naz, maktulün yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkemede savunma yapan Naz, olay günü eşinin sosyal medya yazışmalarını gördüğünü ve bu nedenle tartıştıklarını öne sürdü.
Olay günü eşine tokat attığını kabul eden sanık, tartışma sırasında Bedriye Naz'ın salona giderek pencereden aşağı düştüğünü, kendisini tutmaya çalıştığını ancak başaramadığını iddia etti.
TANIK BEYANI ŞÜPHELİYİ YALANLADI
Duruşmada tanık olarak dinlenen alt komşuları H.A. ise Bedriye Naz'ın "Yapma, dur."iye bağırması ve çocukların ağlama sesleri üzerine üst kata çıktığını söyledi.
Kapıyı çaldığında açılmadığını, polisi arayacağını söyleyince sanığın kapıyı açtığını belirten H.A., şöyle devam etti:
"- Bedriye kapının köşesinde yerde oturuyordu, sanık elinden tutup yere sabitlemişti. Bedriye bana 'Beni kurtar, beni öldürecek' dedi. Çocukları alıp evime indirdim. Kardeşim E. ile tekrar yukarı çıktığımızda merdivende sanıkla karşılaştık. Bize, 'Gelmenize gerek yok, beni aldattığını öğrendim, onu aşağı attım' dedi. Balkondan baktığımda Bedriye'yi yerde yatarken gördüm."
Olay sonrası sanığı aracına alan tanık A.A., sanığın araçta telefonla biriyle konuşurken bağırarak "Çocuklarım yetim kaldı, ben attım." ifadelerini kullandığını duyunca kendisini araçtan indirdiğini söyledi.
ENİŞTESİNE "ÖLDÜRDÜM, GELİN ALIN" DEMİŞ
Maktulün eniştesi tanık V.D. ise olay günü saat 19.20 sıralarında sanığın kendisini görüntülü arayarak eşinin mesajlarını yakaladığını söylediğini belirterek, "Sakinleştirmek için fotoğrafların yapay zeka olabileceğini söyledim. Bana 'Ne yapay zekası, beni aldatıyor, aha şimdi onu öldürdüm, gelin alın' diyerek telefonu kapattı. Ayrıca Bedriye daha önce sanığın kendisine bıçak çekip ölümle tehdit ettiğini eşime anlatmıştı." ifadelerini kullandı.
Maktulün annesi Mihdiye Çakmak da tercüman aracılığıyla verdiği ifadede, sanığın kızına sürekli eziyet ettiğini ve kendileriyle görüşmesine engel olduğunu belirterek şikayetçi oldu.
DAVA ERTELENDİ
Cumhuriyet savcısının tutukluluk halinin devamı yönündeki talebinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti; kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olgular ve atılı suçun katalog suçlardan olması nedeniyle sanık Levent Naz'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Avukatların olay yerinde keşif yapılması ve ek delil toplanması taleplerini reddeden heyet, dosyanın esas hakkındaki mütalaa için iddia makamına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.