Beklenen kar yağışı başladı. Balkanlar'dan giriş yaptı, sınır köyleri beyaza büründü
29.11.2026 10:17
Son Güncelleme: 29.11.2026 10:17
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından beklenen kar yağışı Edirne ve Kırklareli'nde başladı. Zaman zaman şiddetlenen yağış, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kırklareli'nde sabaha karşı başlayan ve zamanla şiddetini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.
Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında tipi şeklinde etkili olan yağış, görüş mesafesini düşürerek ulaşımda aksamalara yol açtı.
Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, güzergahlarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında da kar yağışı etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler yer almıştı:
“Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam eden yağışların, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte bu gece saatlerinden itibaren Edirne (Merkez, Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa) ve Kırklareli (Merkez, Kofçaz, Demirköy, Pınarhisar ve Vize), Tekirdağ’ın kuzey doğusu (Saray, Çerkezköy ve Kapaklı) ve İstanbul’un Karadeniz kıyı kesimlerinde (Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak, gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi beklendiğinden; sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.”