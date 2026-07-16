Belediyeye gece yarısı haciz operasyonu: Arabalar yediemine çekildi
16.07.2026 10:38
Manavgat'ta 20 vatandaş, kamulaştırma bedellerini alamadıkları gerekçesiyle belediyede haciz işlemi gerçekleştirdi.
Manavgat Belediyesi'ne gece yarısı haciz operasyonu yapıldı.
Kamulaştırma bedellerini alamayan 20 vatandaşın avukatı tarafından Manavgat Belediyesi'nde gece yarısı haciz işlemi gerçekleştirildi.
Manavgat Belediyesi üst düzey yöneticilerinin makam aracı olarak kullandığı üç araç yediemin otoparkına götürülürken, Side Hizmet Binası'nda haczedilen bir araç ise kapalı otoparkta olması nedeniyle yediemin otoparkına çekilemedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan vatandaşların avukatı, müvekkillerinin belediyeden 60 milyon lira alacağı olduğunu söyledi.