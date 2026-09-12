Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı. Biri ağır, beş yaralı
12.09.2026 09:57
Son Güncelleme: 12.09.2026 10:07
İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsü, iş makinesi ile çarpıştı. Kazada biri ağır, beş kişi yaralandı.
İstanbul'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, iş makinesiyle çarpıştı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Nispetiye'deki Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, caddede seyreden 34 HO 2425 plakalı özel halk otobüsü, iş makinesiyle çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle iş makinesindeki iki kişi ve otobüste bulunan üç yolcu yaralandı.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.