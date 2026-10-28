Beştepe Millet Ormanı açılıyor. Yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğünde

Çim, ahşap ve taş amfilerin yanı sıra kafeler, doğal ürün ve kitap satış noktalarının da bulunduğu Beştepe Millet Ormanı, ailelerin ve farklı yaş gruplarından ziyaretçilerin bir arada vakit geçirebileceği sosyal alanlarıyla hizmet veriyor.

Hayvanat bahçesinin de yer aldığı alandaki hayvan envanterinde 342 hayvan bulunuyor. Öte yandan Beştepe Millet Ormanı'nda dört giriş ve çıkış kapısı ile üç otopark bulunuyor.