Beştepe Millet Ormanı açılıyor. Yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğünde
28.10.2026 16:54
Beştepe Millet Ormanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderlerinin katılımıyla yarın Ankara'da açılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılışı yapılacak Beştepe Millet Ormanı, 645 bin metrekarelik alanda kurulu tematik bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkları ve kültürel duraklarıyla başkentlilere hizmet verecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Ankara'da oluşturulan Beştepe Millet Ormanı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderlerinin katılımıyla halka açılacak.
Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası yansıtan eserleri ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinlik alanlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunacak orman, yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğüne karşılık gelen 645 bin metrekarelik alandan oluşuyor.
Tematik bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, çocuk parkları ve kültürel duraklarıyla başkentin yeni yaşam alanları arasında yer alıyor.
Alan içerisinde 72 yapraklı ağaç, 27 ibreli ağaç ve 104 çalı türü olmak üzere toplam 203 farklı bitki türüne ev sahipliği yapan ormanda, dikimi gerçekleştirilen 410 bin fidanla birlikte yaklaşık 750 bin ağaç ve çalı bulunuyor. Alanın 285 bin metrekaresini ise çim alanlar oluşturuyor.
Ziyaretçilere farklı bitki türlerini yakından tanıma fırsatı sunan Orman Meyveleri Bahçesi'nde 8, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde 16 tür yetiştiriliyor.
5 bin metrekarelik alana kurulu Lavanta Bahçesi'nde 19 bin lavanta bitkisi yer alırken, 300 yaşındaki 10 zeytin ağacından oluşan Zeytin Bahçesi de doğaseverlerin ilgisini çeken bölümler arasında bulunuyor.
Ormanın doğal mirasını yansıtan alanlarında ise 450 yaşındaki Koca Meşe Anıt Ağacı ile 24 milyon yıllık Fosil Ağaç Alanı ziyaretçilerle buluşuyor.
Ayrıca 44 bin fidanla oluşturulan Türkiye haritası ve 25 bin fidanın kullanıldığı Türkiye Yüzyılı canlı bitki mozaiği, ormanın simgesel peyzaj düzenlemeleri arasında yer alıyor.
DOĞAYLA İÇ İÇE YÜRÜYÜŞ VE SPOR İMKANI
Doğal orman alanı dahil toplam 19 kilometrelik yol ağına sahip Beştepe Millet Ormanı'nda, 2,2 kilometrelik bisiklet ve 1 kilometrelik koşu yolu bulunuyor.
Ahşap köprüler, seyir terası ve Bayraktepe yürüyüş yolu, ziyaretçilere farklı gezi seçenekleri sunuyor.
ANADOLU'NUN TARİHİ ESERLERİ MİNYATÜRLERİYLE SERGİLENİYOR
Altı katlı kaskatlı havuz, 315 metre uzunluğundaki dere ve 26 basamaklı şelale de dinlenme alanlarına eşlik ediyor.
Çocuklar için toplam 3 bin 410 metrekarelik alana yayılan Hezarfen, Barbaros ve Evliya Çelebi oyun parkları yer alıyor.
Orman okulu ve ahşap orman okulu ünitesinde çocukların doğayı tanıması ve çevre bilinci kazanması amaçlanırken, iki basketbol sahası, futbol sahası, açık hava fitness ve kaykay alanları da ziyaretçilere spor yapma imkanı sağlıyor.
Beştepe Millet Ormanı, doğal alanlarının yanı sıra Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan eserleriyle de dikkati çekiyor.
Medeniyetler Parkı'nda Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camisi ve Sümela Manastırı gibi Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarihi yapıların minyatürleri bulunuyor.
Bayraktepe, Medeniyetler Parkı ve Türk Devletleri Teşkilatı Obası'nı kapsayan kültürel alanlarda toplam 32 minyatür eser ve 7 Orhun Yazıtı eseri yer alıyor.
Türk Devletleri Teşkilatı Obası'nda ise 8 ülkenin bayrağı, 7 ülkeye ait eser ve 6 ülke çadırı ziyaretçilere Türk dünyasının ortak kültürel değerlerini tanıma fırsatı sunuyor.
Çim, ahşap ve taş amfilerin yanı sıra kafeler, doğal ürün ve kitap satış noktalarının da bulunduğu Beştepe Millet Ormanı, ailelerin ve farklı yaş gruplarından ziyaretçilerin bir arada vakit geçirebileceği sosyal alanlarıyla hizmet veriyor.
Hayvanat bahçesinin de yer aldığı alandaki hayvan envanterinde 342 hayvan bulunuyor. Öte yandan Beştepe Millet Ormanı'nda dört giriş ve çıkış kapısı ile üç otopark bulunuyor.