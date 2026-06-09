Beykoz'da iş merkezine silahlı saldırı

09.06.2026 09:46

DHA

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İstanbul Beykoz'da bir iş merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

Beykoz'da iş merkezine silahlı saldırı
DHA

İstanbul Beykoz'da bir iş merkezine yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

 

Olay, saat 05.00 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi.

Beykoz'da iş merkezine silahlı saldırı 1
DHA

İddiaya göre, motosikletle gelen iki şüpheli, iş merkezinin birinci katında bulunan iş yerine silahla ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı.

Beykoz'da iş merkezine silahlı saldırı 2
DHA

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri iş yeri ve çevresinde çalışma yaptı.

Beykoz'da iş merkezine silahlı saldırı 3
DHA

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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