Beylikdüzü sahilinde alkollü sürücü dehşeti
12.07.2026 15:01
Son Güncelleme: 12.07.2026 15:10
Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan otomobil sahilde oturanların arasına daldı. Kazada ikisi ağır altı kişi yaralandı.
Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan araç sahilde oturanların arasına daldı.
Kaza, dün gece saatlerinde Gürpınar Sahili'nde meydana geldi.
Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeyken önce kaldırıma, ardından park halindeki bir araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç savrularak o sırada sahildeki masa ve sandalyelerde oturan altı kişilik grubun arasına daldı.
YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, kazaya neden olduğu değerlendirilen sürücüyü gözaltına alırken, kaza anı park halindeki başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.