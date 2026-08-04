Beyoğlu'nda çıplak adam paniği. Motosikletin önüne atladı, döve döve gönderdiler
04.08.2026 10:53
Son Güncelleme: 04.08.2026 10:54
Beyoğlu'nda yarı çıplak halde yola çıkan bir kişi, seyir halindeki motosikletin önüne atladı. Motosiklette bulunan kadın korkuyla olay yerinden kaçarken kaçmaya çalışan çıplak adam çevredekiler tarafından duba, sopa ve tekmelerle dövüldü.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Firuzağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarı çıplak halde sokakta dolaşan Ahmet K. aniden seyir halindeki motosikletin önüne atladı. Motosiklette bulunan kadın korkuyla olay yerinden kaçarken, yere düşen motosiklet sürücüsüyle Ahmet K. arasında tartışma başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet K. olay yerinden kaçmaya başladı.
DUBA VE TEKMEYLE DAYAK ATTILAR
Motosiklet sürücüsü elindeki kaskla Ahmet K.’nin peşinden koştu. Şüpheli Ahmet K kaçtığı sırada, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Bu sırada çevrede bulunanlar Ahmet K.’ye duba ve sopalarla vurup tekme atmaya başladı Otomobilin kaputu üzerinden yere düşen Ahmet K. çevredekiler tarafından bir süre daha dövüldü.
Bu sırada kendisine vuranların elinden kurtulan Ahmet K. olay yerinden kaçtı.
DÖVÜLEN ÇIPLAK ADAM GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, yaptıkları incelemede otomobilin kaputuna vurduğunu ve sol dikiz aynasını kırarak hasara neden olduğunu belirledi. Otomobil sürücüsü Kürşat Ö. (30), Ahmet K.’den şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan Ahmet K. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.