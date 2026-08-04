Beyoğlu'nda çıplak adam paniği. Motosikletin önüne atladı, döve döve gönderdiler

DUBA VE TEKMEYLE DAYAK ATTILAR

Motosiklet sürücüsü elindeki kaskla Ahmet K.’nin peşinden koştu. Şüpheli Ahmet K kaçtığı sırada, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Bu sırada çevrede bulunanlar Ahmet K.’ye duba ve sopalarla vurup tekme atmaya başladı Otomobilin kaputu üzerinden yere düşen Ahmet K. çevredekiler tarafından bir süre daha dövüldü.

Bu sırada kendisine vuranların elinden kurtulan Ahmet K. olay yerinden kaçtı.