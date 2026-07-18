Beyoğlu'nda eski sevgili dehşeti. Evine tırmanıp camı yumrukladı
18.07.2026 12:38
İstanbul Beyoğlu'nda alkollü olduğu öne sürülen Lütfü Evrem A.'nın yaklaşık 6 ay önce kendisini terk eden eski kız arkadaşının yaşadığı evi bastı. Şüpheli, 1'inci kattaki dairenin duvarına tırmanıp "İhanet ettin, aldattın beni" diye bağırarak pencereyi yumrukladı.
Beyoğlu Firuzağa Mahallesi’nde alkollü olduğu öne sürülen Lütfü Evrem A., ortalığı birbirine kattı.
Yaklaşık 6 ay önce ayrıldığı eski kız arkadaşı Buşra A.’nın oturduğu binanın birinci katındaki dairenin yan taraftaki duvarına tımanan şüpheli, kız arkadaşının kendisini aldattığını iddia etti.
"ALDATTIN BENİ"
Pencereye vurarak "İhanet ettin", "Aldattın beni" diye bağıran Lütfü Evrem A., eski kız arkadaşını tehdit ve hakaret etti.
Şüphelinin bu sırada sokakta bulunan vatandaşlara da küfür ettiği öğrenildi.
POLİS DUVARDAN İNDİREREK GÖZALTINA ALDI
İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, önce çevrede toplanan kalabalığı sokaktan uzaklaştırdı.
Bu sırada bazı mahalle sakinleri yaşananlara "İndirin şunu aşağı", "1 saattir bu adamın şovunu dinliyoruz" diyerek tepki gösterdi.
Polis ekipleri daha sonra duvara tırmanan Lütfü Evrem A.‘yı ikna ederek aşağı indirdi ardından da gözaltına aldı.
Şüpheliye Kabahatler Kanunu kapsamında bin 764 lira para cezası kesildi. Taraflar işlemleri için Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne götürüldü.
"AYRILIĞI KABULLENEMEDİ"
Emniyette ifade veren Buşra A., ayrılığı kabullenemediğini, kendisini sürekli rahatsız ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu iddia edip eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu.
Daha önce eski erkek arkadaşı hakkında uzaklaştırma ve koruma tedbiri talebinde bulunduğunu da belirten Buşra A.'nın., tedbir talebinde bulunmadığı öğrenildi.
Şikayet üzerine Lütfü Evrem A. hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüphelinin poliste daha önceden 4 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.