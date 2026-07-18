Beyoğlu'nda eski sevgili dehşeti. Evine tırmanıp camı yumrukladı

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, önce çevrede toplanan kalabalığı sokaktan uzaklaştırdı.

Bu sırada bazı mahalle sakinleri yaşananlara "İndirin şunu aşağı", "1 saattir bu adamın şovunu dinliyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Polis ekipleri daha sonra duvara tırmanan Lütfü Evrem A.‘yı ikna ederek aşağı indirdi ardından da gözaltına aldı.

Şüpheliye Kabahatler Kanunu kapsamında bin 764 lira para cezası kesildi. Taraflar işlemleri için Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne götürüldü.