Beyoğlu'nda evde halıya sarılı ceset bulundu

Mahalleli Murat Bayatlı, "Sabah namazına kaldık. Burada bir kaç kişi vardı. Ellerinde ışık vardı. Namazı kıldım tekrar baktım. Kaybolmuşlar." dedi.

Öğle saatlerinde evden ceset kokusu gelmesi üzerine polisin arandığını anlatan Bayatlı, "Polis gelmiş. Ceset bulunmuş. Binanın alt tarafında orda bulunmuş. Ceset olduğu ortaya çıkmış." ifadelerini kullandı.