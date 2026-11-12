Beyoğlu'nda evde halıya sarılı ceset bulundu
12.11.2026 15:33
Son Güncelleme: 12.11.2026 16:17
İstanbul Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı ceset bulundu.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde bir evden gelen kötü koku, polis ekiplerini harekete geçirdi.
Binadakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde halıya sarılı erkek cesedi buldu.
Cesedin kimliği henüz bilinmezken olay yeri inceleme ekiplerinin evde çalışması sürüyor.
Mahalleli Murat Bayatlı, "Sabah namazına kaldık. Burada bir kaç kişi vardı. Ellerinde ışık vardı. Namazı kıldım tekrar baktım. Kaybolmuşlar." dedi.
Öğle saatlerinde evden ceset kokusu gelmesi üzerine polisin arandığını anlatan Bayatlı, "Polis gelmiş. Ceset bulunmuş. Binanın alt tarafında orda bulunmuş. Ceset olduğu ortaya çıkmış." ifadelerini kullandı.