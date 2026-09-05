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Bilim merkezi yapılan yolcu uçağı alev topuna döndü: Kopan kuyruk itfaiyenin üzerine düştü

05.09.2026 15:53

Son Güncelleme: 05.09.2026 15:54

İHA

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Kocaeli'de havacılık merkezi olarak kullanılan yolcu uçağı alev alev yandı. Uçağın kuyruk kısmı koparak itfaiye aracının üzerine düştü.

Bilim merkezi yapılan yolcu uçağı alev topuna döndü: Kopan kuyruk itfaiyenin üzerine düştü
IHA

Kocaeli'de havacılık ve bilim merkezi olarak kullanılan uçakta yangın çıktı.

Bilim merkezi yapılan yolcu uçağı alev topuna döndü: Kopan kuyruk itfaiyenin üzerine düştü 1
IHA

Olay Şekerpınar Mahallesi'ndeki bir havacılık merkezinde yaşandı.

 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan havacılık merkezinde, uçuş ömrünü tamamladıktan sonra bilim merkezine dönüştürülen Airbus A340 tipi yolcu uçağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilim merkezi yapılan yolcu uçağı alev topuna döndü: Kopan kuyruk itfaiyenin üzerine düştü 2
IHA

Uçaktan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN TÜM UÇAĞI SARDI 3
IHA

YANGIN TÜM UÇAĞI SARDI

Yangın tüm uçağı sararken, ekiplerim söndürme çalışmaları sırasında uçağın kuyruğu koparak itfaiye aracının üstüne düştü.

Bilim merkezi yapılan yolcu uçağı alev topuna döndü: Kopan kuyruk itfaiyenin üzerine düştü 4
IHA

İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için büyük çaba sarfetti.

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