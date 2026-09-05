Bilim merkezi yapılan yolcu uçağı alev topuna döndü: Kopan kuyruk itfaiyenin üzerine düştü
05.09.2026 15:53
Son Güncelleme: 05.09.2026 15:54
Kocaeli'de havacılık merkezi olarak kullanılan yolcu uçağı alev alev yandı. Uçağın kuyruk kısmı koparak itfaiye aracının üzerine düştü.
IHA
Kocaeli'de havacılık ve bilim merkezi olarak kullanılan uçakta yangın çıktı.
IHA
Olay Şekerpınar Mahallesi'ndeki bir havacılık merkezinde yaşandı.
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan havacılık merkezinde, uçuş ömrünü tamamladıktan sonra bilim merkezine dönüştürülen Airbus A340 tipi yolcu uçağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
IHA
Uçaktan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.