Taş baskı sisteminin geçmişinin çok eski dönemlere dayandığını ifade eden Tügen, "Bin yıl önce de insanlar zeytinleri taş altında ezerek yağını çıkarıyordu. Daha sonra hayvan gücüyle çalışan sistemler kullanıldı. Günümüzde ise aynı sistem elektrik motorlarıyla çalışıyor. Ancak temel prensip değişmedi. Bin yıl önce nasıl taşla ezilip yağı çıkarılıyorsa bugün de aynı yöntem uygulanıyor" dedi.