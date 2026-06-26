Yüzlerce araç neredeyse bedavaya satılacak. "Gelin alın" dediler
26.06.2026 17:23
Son Güncelleme: 26.06.2026 17:35
Kocaeli'de trafikten men edilen veya haciz kararı bulunan yüzlerce araç, sahipleri almayınca yediemin otoparkında çürümeye yüz tuttu. Duruma isyan eden otoparkın işletmecisi, "Eski araba ya da motosikleti olan gelsin üçüne beşine bakmadan vereceğiz" dedi.
Çeşitli nedenlerle trafikten men edilerek veya haciz işlemi uygulanarak otoparka çekilen araçlar, zamanla adeta bir araç mezarlığı oluşturdu. Alanın büyük bölümünü kaplayan ve görüntü kirliliğine neden olan bu araçlar, otopark işletmecileri için de ciddi bir sorumluluk ve yer sıkıntısı oluşturuyor.
Yediemin otopark işletmecisi Şehmuz Günaytan, tesislerinde yaklaşık 220-230 otomobil, kamyonet ve minibüs ile 500-600 civarında motosikletin yıllardır beklediğini belirtti.
"YÜZDE 30'U 25 SENELİK ARAÇLAR"
Özellikle motosikletlerin ciddi bir sorun teşkil ettiğini vurgulayan Günaytan, "Yüzde 30'u 25 senedir duran araçlardır. Bu araçların genelde çoğunluğu motosiklettir. Bu motosikletlerin de bir türlü çözümü olmamaktadır. Gelen kalıyor ancak malını seven gelip alıyor, diğerleri de bırakıyor. Bunların çözümü Milli Emlak'tadır. Milli Emlak'ın bu sıkıntıyı çözüp sattırması lazım ama bir türlü olmadı. Araçlar burada çürüyor. Bu araçlar burada durdukça sanki çok para kazanıyoruz zannediyorlar ama öyle değil, aksine araçlar çürüyor. Bizim alacağımız da heba oluyor." dedi.
"GELİP ALSALAR ÜÇÜNE BEŞİNE BAKMAYACAĞIZ"
Günaytan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeni gelenlerin bir kısmını sahipleri alabiliyor. Bazıları kaza yapınca burada bırakıyor. Ya da sigortasını ödeyemiyor, bozuk oluyor yani bir şekilde buraya geliyor ve öyle kalıyor. Bize olan borcu da artıyor. Sahibi bunu gelip alsa üçüne, beşine bakmayacağız, teslim edeceğiz. Biz bunları Çocuklarımıza miras bırakmaktan korkuyoruz."
"MESULİYETİNİN ALTINDA EZİLİYORUZ"
İşinin yoğunluğuna da dikkati çeken Şehmuz Günaytan, "Bayram yok, seyran yok, akşam yok, sabah yok. 24 saatimiz burada geçiyor. Millet bayramda gezerken biz buradayız. Acil bir durum oluyor; polis, jandarma, vergi dairesi, adliye bizi arıyor. Biz bu kadar mesuliyetin altında eziliyoruz. Yapacaksa o zaman devlet kendisi yapsın. Alsın, biz teslim edelim bu kadar aracı, biz çıkalım aradan, kendileri yapsınlar." ifadelerini kullandı.
Özellikle motosikletlerde yasal cezaların aracın değerini geçmesinin ciddi bir sorun olduğunu belirten Günaytan, "Motosikletin fiyatı 10 bin lira oluyor ama cezası 50-60 bin lirayı buluyor. Cezaları mecburen ödemesi gerekiyor. Ödenmediği zaman motosiklete çıkış da vermiyorlar. Adam da canından bezmiş, 'Kalsın' diyor. Biz ne yapalım bu motosikletleri? Bir yerine bir şey olsa biz sorumluyuz. 8-10 yıldır, 15 yıldır burada yakalamalı olarak bekleyen arabalar var. Burada bekledikçe biz para da kazanamıyoruz, araçlar çöp olarak duruyor." şeklinde konuştu.