Yüzlerce araç neredeyse bedavaya satılacak. "Gelin alın" dediler

Özellikle motosikletlerin ciddi bir sorun teşkil ettiğini vurgulayan Günaytan, "Yüzde 30'u 25 senedir duran araçlardır. Bu araçların genelde çoğunluğu motosiklettir. Bu motosikletlerin de bir türlü çözümü olmamaktadır. Gelen kalıyor ancak malını seven gelip alıyor, diğerleri de bırakıyor. Bunların çözümü Milli Emlak'tadır. Milli Emlak'ın bu sıkıntıyı çözüp sattırması lazım ama bir türlü olmadı. Araçlar burada çürüyor. Bu araçlar burada durdukça sanki çok para kazanıyoruz zannediyorlar ama öyle değil, aksine araçlar çürüyor. Bizim alacağımız da heba oluyor." dedi.