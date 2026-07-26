Binlerce yıllık gelenek kadın emeğiyle direniyor. Çırak yetişmiyor, sadece birkaç usta kaldı

18 yaşından beri çömlekçilik yaptığını ancak yaşlandığını ve artık pek fazla çömlek üretemediğini belirten 72 yaşındaki Arife Aydoğan ise, "Eskisi kadar üretemiyorum. Gençler de hep şehre göç etti. Biz de bıraktıktan sonra bu işi yapan kalmayacak." diye konuştu.