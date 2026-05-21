Bir anda bastıran yağmur yolları ve tünelleri göle çevirdi. Kuvvetli sağanak geliyor, İstanbul için saat verildi
21.05.2026 08:54
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde çok kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle yollar ve tüneller sular altında kalırken kentte gökkuşağı da oluştu. Öte yandan MGM, saat vererek kuvvetli sağanağa karşı uyardı.
Sağanak yağışın etkisiyle kısa sürede D-100 Karayolu Altıntepe yan yolda bulunan tünel sular altında kaldı.
Araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
Kartal istikametinde ise kuvvetli sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
GÖKKUŞAĞI OLUŞTU
Yağışın ardından kentte gökkuşağı oluştu.
Kentin birçok ilçesinde görünen gökkuşağı drone ile havadan görüntülendi.
Öte yandan MGM, İstanbul dahil olmak üzere uyarılarını sürdürmeye devam ediyor.
Yurdun bütün kesimlerinde saat 18.00'e kadar kuvvetli yağış beklenirken vatandaşlar su baskınlarına karşı uyarıldı.