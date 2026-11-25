Bir ay önce evlenen Kardelen'in şüpheli ölümü: Eşi tutuklandı
25.11.2026 10:45
İstanbul'da Kardelen Hoş isimli kadın, beşinci kattan düşerek yaşamını yitirdi. Kardelen'in bir ay önce evlendiği Burak E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da bir kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.
Olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kardelen Hoş, yaşadığı binanın beşinci katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bilinci kapalı olduğu öğrenilen Kardelen Hoş, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hoş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 04.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
4-5 SAAT BOYUNCA TARTIŞMIŞLAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili yürütülen çalışmada, çevre sakinlerinin ifadelerine de başvuruldu.
Görüşmelerde, Kardelen Hoş’un eşi Burak E. ile yaşadığı ve olay öncesinde daireden yaklaşık 4-5 saat boyunca tartışma sesleri duyulduğu bilgisine ulaşıldı.
BİR AY ÖNCE EVLENMİŞLER
Çiftin bir ay önce evlendikleri ortaya çıktı.
Olayın ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Burak E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Burak E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.