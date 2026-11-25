İstanbul'da bir kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kardelen Hoş, yaşadığı binanın beşinci katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bilinci kapalı olduğu öğrenilen Kardelen Hoş, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hoş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 04.00 sıralarında yaşamını yitirdi.