Bir aydır eğitiliyordu, insan görünümlü robot belediyede işe başladı
02.09.2026 14:38
Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, "MEGA" isimli insansı robotunu belediyede işe başlattı. Robot, belediyenin farklı birimlerinde görev yapacak.
Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından alınan ve eğitilen MEGA adlı insansı robot, belediyenin farklı birimlerinde görev yapacak.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, teknolojiye yönelik çalışmaları ve robotik yapay zeka asistanı MEGA'nın tanıtımı için belediye meclis salonunda toplantı düzenledi.
Palancıoğlu, buradaki konuşmasında, belediye olarak teknolojinin farklı alanlarında yatırımlar ve çalışmalar yaptıklarını, yakın zamanda havacılık lisesini kurduklarını belirterek, lisenin eğitime başladığını, gelecek yıl ise teknoloji lisesini şehre kazandıracaklarını söyledi.
"MİSAFİRLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK"
Akıllı belediyecilik kapsamında da çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"- Son uygulamamız 'MEGA' isimli insansı robot. Birçok hizmetimizi bu robotu eğiterek yapacağız. Akşam saatlerinde ve hafta sonlarında çağrı merkezimizi arayan vatandaşlarımızı yapay zeka asistanımız yönlendiriyordu.
- Aynı şekilde gündüz gelen misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hangi birimde işini çözebilecek onu yönlendirebilecek, zabıta olarak denetim yapabilecek."
"EĞİTİMLERİ BİR AYDIR SÜRÜYOR"
Palancıoğlu, her kademeden öğrencinin robotla bir araya gelmesini, yazılımı ile birlikte bu robotu öğrencilerin eğitmesini amaçladıklarını belirtti.
Robotu bir aydır eğittiklerini ve ilerleyen zamanlarda farklı robotları da devreye alacaklarını ifade eden Palancıoğlu, "Teknoloji laboratuvarlarımızla ve teknoloji lisesiyle bu işe yatkın gençleri eğiteceğiz." dedi.
Toplantıda, robot MEGA dans gösterisi sundu. "Hangi takımı tutuyorsun?" sorusuna, futbolda "Kayserispor" cevabı veren robot, basketbolda ise Melikgazi Kayseri Basketbol'u tuttuğunu söyledi.