Bir aydır eğitiliyordu, insan görünümlü robot belediyede işe başladı

Palancıoğlu, her kademeden öğrencinin robotla bir araya gelmesini, yazılımı ile birlikte bu robotu öğrencilerin eğitmesini amaçladıklarını belirtti.

Robotu bir aydır eğittiklerini ve ilerleyen zamanlarda farklı robotları da devreye alacaklarını ifade eden Palancıoğlu, "Teknoloji laboratuvarlarımızla ve teknoloji lisesiyle bu işe yatkın gençleri eğiteceğiz." dedi.

Toplantıda, robot MEGA dans gösterisi sundu. "Hangi takımı tutuyorsun?" sorusuna, futbolda "Kayserispor" cevabı veren robot, basketbolda ise Melikgazi Kayseri Basketbol'u tuttuğunu söyledi.