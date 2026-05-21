Bir aydır eğitim alıyorlar. Kaçan kurbanlıkları yakalayacak

Bayramın 1'inci, 2'nci ve 3'üncü günlerinde görev yapacak olan ekip, kaçan küçükbaş ve büyükbaşları yakalamak için görevde olacak.

Kurban yakalama timi, vatandaşlardan gelen ihbarlara kısa sürede müdahale edecek.

Kurban yakalama timinin hazır olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde görevli Veteriner Hekim İsmail Zeybek, “Bu sene de kurban yakalama timinde görevliyiz. Vatandaşlarımız, 332 22 33 numaralı ihbar hattı üzerinden bize ulaşabilir. İhbar geldiğinde en hızlı şekilde olay yerine intikal etmeye çalışıyoruz." dedi.