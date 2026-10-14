Bir kez tattı, 10 yıldır vazgeçemiyor. Tatlıya, çaya hatta suya bile pul biber atıyor

Acı pul biberin en çok tatlıya yakıştığını söyleyen Özsercan, “Çay ve tatlının acı pul biberle denenmesini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu alışkanlığımı ilk kez görenler şaşırıyor. Benden görüp deneyenler de oluyor. Benim hoşuma gittiği için böyle tüketmeyi seviyorum. Acıyla birleştim diyebilirim. Eşim de ara sıra benim gibi deniyor. Bazen vazgeçse de denediği oluyor” dedi.