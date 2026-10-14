Bir kez tattı, 10 yıldır vazgeçemiyor. Tatlıya, çaya hatta suya bile pul biber atıyor
14.10.2026 11:21
Samsun'da yaşayan Caner Özsercan, 10 yıldır yediği, içtiği her şeye pul biber atıyor. "Acısız günüm yok" diyen Özsercan, tatlıdan çaya, sudan yoğurda birçok şeyi pul biberle tüketiyor.
Samsun'da yaşayan 37 yaşındaki Caner Özsercan, yıllar önce gittiği Kahramanmaraş gezisi sırasında tattığı acı pul biberin ardından tüm yiyecek ve içeceklerine pul biber eklemeye başladı. 10 yıldır tatlıyı bile acı pul bibersiz yiyemeyen Özsercan, bu alışkanlığıyla çevresindekilerin dikkatini çekiyor.
Acı pul biberi günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline getiren Özsercan, “15 yıldır esnafım. Yediğim, içtiğim her şeye acı pul biber katıyorum. Acı benim hayatım. Su, çorba, tatlı, çay gibi akla gelebilecek her şeye pul biber ekliyorum. Bu alışkanlığım 10 yıldır devam ediyor. Gezi esnasında acıyı tattım ve o günden beri her şeye acı atıyorum” dedi.
"İLK KEZ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"
Acı pul biberin en çok tatlıya yakıştığını söyleyen Özsercan, “Çay ve tatlının acı pul biberle denenmesini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu alışkanlığımı ilk kez görenler şaşırıyor. Benden görüp deneyenler de oluyor. Benim hoşuma gittiği için böyle tüketmeyi seviyorum. Acıyla birleştim diyebilirim. Eşim de ara sıra benim gibi deniyor. Bazen vazgeçse de denediği oluyor” dedi.
"GECEMİZ GÜNDÜZÜMÜZ ACI"
"Çayı pul bibersiz içemiyorum" diyen vatandaş, "Gece yatmadan önce yoğurduma pul biber koyarım. Acısız günüm yok. Gecemiz gündüzümüz acı. Ayrıca eşim akşamları bana çay getirdiğinde tepsinin içerisinde çay, şeker ve küçük bir tasın içerisinde pul biber bulunur. Çayım her zaman böyle servis edilir" ifadelerini kullandı.
OĞLU DA ACI YEMEK İSTİYOR
Babası gibi acı yemek istediğini ifade eden 9 yaşındaki Rüzgar Özsercan ise, "Babam her şeyi acı biberle yiyor. Gördüğümde ben bile şaşırıyorum. Ben de denemek istediğimde tadıyorum ama çok acı geliyor. Büyüyünce inşallah ben de yiyebilirim. Bazen çok acı geliyor, hatta gözümden yaş bile geliyor" diye konuştu.