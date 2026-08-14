Bir milletvekili daha İYİ Parti'den istifa etti
14.08.2026 13:26
Son Güncelleme: 14.08.2026 13:55
Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
Mayıs 2023'te düzenlenen seçimlerde 44 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren İYİ Parti'de bir ayrılık daha yaşandı.
Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, “gördüğü lüzum üzerine” partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Bu gelişmeyle birlikte partinin Meclis'teki sandalye sayısı 27'ye düştü.
Meclis'e İYİ Parti listelerinden giren ancak günümüzde siaysete farklı partilerde veya bağımsız devam eden milletvekilleri şöyle:
Ankara Milletvekili Koray Aydın
Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu
Ankara Milletvekili Yüksel Arslan
Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbakır
Ankara Milletvekili Adnan Beker
İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir
Konya Milletvekili Ünal Karaman
İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz
İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel
İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu
Adana Milletvekili Bilal Bilici
İzmir Milletvekili Ümit Özlale
Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gurban
Aydın Milletvekili Ömer Karakaş
ÖMER KARAKAŞ KİMDİR?
Ömer Karakaş, ilk ve ortaöğrenimini Sivas Koyulhisar’da tamamladı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya MYO Elektronik Haberleşme Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.
Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Cumhuriyet Tarihi Bölümünde yüksek lisans yaptı.
Sahibi olduğu mühendislik firmasıyla inşaat ve elektrik sektörlerinde faaliyet gösterdi.
İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Karakaş, Mayıs 2023'te 28. Dönem Aydın Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.
14 Ağustos 2026 tarihinde İYİ Parti'den istifa etti.