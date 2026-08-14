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Bir milletvekili daha İYİ Parti'den istifa etti

14.08.2026 13:26

Son Güncelleme: 14.08.2026 13:55

NTV - Haber Merkezi

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Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Bir milletvekili daha İYİ Parti'den istifa etti
Anadolu Ajansı

Mayıs 2023'te düzenlenen seçimlerde 44 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren İYİ Parti'de bir ayrılık daha yaşandı. 

 

Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, “gördüğü lüzum üzerine” partisinden istifa ettiğini duyurdu.

 

Bu gelişmeyle birlikte partinin Meclis'teki sandalye sayısı 27'ye düştü.

Bir milletvekili daha İYİ Parti'den istifa etti 1
Anadolu Ajansı

Meclis'e İYİ Parti listelerinden giren ancak günümüzde siaysete farklı partilerde veya bağımsız devam eden milletvekilleri şöyle:

 

Ankara Milletvekili Koray Aydın

 

Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu

 

Ankara Milletvekili Yüksel Arslan

 

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu

 

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbakır

 

Ankara Milletvekili Adnan Beker

 

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

 

İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz

 

İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir

 

Konya Milletvekili Ünal Karaman

 

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz

 

İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu

 

Adana Milletvekili Bilal Bilici

 

İzmir Milletvekili Ümit Özlale

 

Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gurban

 

Aydın Milletvekili Ömer Karakaş

ÖMER KARAKAŞ KİMDİR? 2
Anadolu Ajansı

ÖMER KARAKAŞ KİMDİR?

Ömer Karakaş, ilk ve ortaöğrenimini Sivas Koyulhisar’da tamamladı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya MYO Elektronik Haberleşme Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 

 

Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Cumhuriyet Tarihi Bölümünde yüksek lisans yaptı.

 

Sahibi olduğu mühendislik firmasıyla inşaat ve elektrik sektörlerinde faaliyet gösterdi. 

 

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Karakaş, Mayıs 2023'te 28. Dönem Aydın Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 

 

14 Ağustos 2026 tarihinde İYİ Parti'den istifa etti.