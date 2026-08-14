Bir milletvekili daha İYİ Parti'den istifa etti

Meclis'e İYİ Parti listelerinden giren ancak günümüzde siaysete farklı partilerde veya bağımsız devam eden milletvekilleri şöyle:

Ankara Milletvekili Koray Aydın

Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu

Ankara Milletvekili Yüksel Arslan

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbakır

Ankara Milletvekili Adnan Beker

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz

İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir

Konya Milletvekili Ünal Karaman

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz

İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel

İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu

Adana Milletvekili Bilal Bilici

İzmir Milletvekili Ümit Özlale

Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gurban

Aydın Milletvekili Ömer Karakaş