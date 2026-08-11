Bir yanda kuvvetli yağış, bir yanda 40 derece sıcaklık. İstanbul dahil 18 il için uyarı
11.08.2026 08:28
Aşırı sıcaklar ve bunaltıcı nem etkisini sürdürüyor. 18 il için gök gürültülü sağanak uyarısı verilirken İstanbul'da da kısa süreli yerel yağışlar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı.
Aşırı sıcaklar yurt genelinde etkisini sürmeye devam ederken 18 il için de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verildi.
İKİ İL İÇİN SARI KODLU UYARI
MGM, 18 il için gök gürültülü yağış uyarısı verirken Ordu ve Samsun için de sarı kodlu uyarı verdi.
Yağışların saat 12.00 ile 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yurt genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürmeye devam ederken sıcaklıkların yaklaşık 30 derece üstü seyretmesi öngörülüyor.
Ayrıca Aydın, Denizli ve Batman'da termometrelerin bugün 40 dereceyi görmesi beklenirken hissedilen sıcaklık daha da artacak.
3 büyükşehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise yüksek sıcaklıklar hakim. Ayrıca megakentte öğle saatlerinde kısa süreli yerel yağışlar etkili olacak.
Bugün İstanbul 30, Ankara 33, İzmir ise 38 derece.
BU İLLER DİKKAT!
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
MGM'den yapılan açıklamada rüzgârın, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Tokat ve Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık