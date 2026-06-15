Bir yanda sıcak hava, diğer yanda sağanak yağış. 15 il için uyarı geldi

15.06.2026 07:35

Son Güncelleme: 15.06.2026 07:48

NTV - Haber Merkezi

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Ege bölgesi başta olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklığı yükseliyor. 15 il için ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısı var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre yurt genelinde sıcaklıklar artıyor.
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre yurt genelinde sıcaklıklar artıyor.

Bir yanda sıcak hava, diğer yanda sağanak yağış. 15 il için uyarı geldi 1
Anadolu Ajansı

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bir yanda sıcak hava, diğer yanda sağanak yağış. 15 il için uyarı geldi 2
NTV

Yurdun en sıcak bölgesi ise Ege. Hava sıcaklığı İzmir, Manisa, Denizli'de 33; Aydın'da ise 35 dereceye kadar yükselecek. Balıkesir, Adıyaman ve Batman 33, Adana 30 dereceleri görecek.

Bir yanda sıcak hava, diğer yanda sağanak yağış. 15 il için uyarı geldi 3
Anadolu Ajansı

MGM'nin tahminlerine göre Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın batısında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

 

Bir yanda sıcak hava, diğer yanda sağanak yağış. 15 il için uyarı geldi 4
Anadolu Ajansı

MGM Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Siirt ve Hakkari için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: - Kırklareli 15/32 derece. - İstanbul 15/27 derece. - Denizli 17/33 derece. - İzmir 19/33 derece. - Adana 20/30 derece. - Ankara 12/26 derece. - Samsun 16/26 derece. - Erzurum 8/22 derece. - Malatya 12/29 derece. - Kars 7/21 derece. - Diyarbakır 15/32 derece. - Gaziantep 17/32 derece. 5
Anadolu Ajansı

Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: - Kırklareli 15/32 derece. - İstanbul 15/27 derece. - Denizli 17/33 derece. - İzmir 19/33 derece. - Adana 20/30 derece. - Ankara 12/26 derece. - Samsun 16/26 derece. - Erzurum 8/22 derece. - Malatya 12/29 derece. - Kars 7/21 derece. - Diyarbakır 15/32 derece. - Gaziantep 17/32 derece.