Bir yanda sıcak hava, diğer yanda sağanak yağış. 15 il için uyarı geldi
15.06.2026 07:35
Son Güncelleme: 15.06.2026 07:48
Ege bölgesi başta olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklığı yükseliyor. 15 il için ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısı var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre yurt genelinde sıcaklıklar artıyor.
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Yurdun en sıcak bölgesi ise Ege. Hava sıcaklığı İzmir, Manisa, Denizli'de 33; Aydın'da ise 35 dereceye kadar yükselecek. Balıkesir, Adıyaman ve Batman 33, Adana 30 dereceleri görecek.
MGM'nin tahminlerine göre Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın batısında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
MGM Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Siirt ve Hakkari için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.