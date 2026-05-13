Birçok aşiret yasaklamıştı. Halayın başına geçtiler
13.05.2026 11:37
Şırnak'ın Uludere ilçesinde bazı aşiretler "kadınların halayın başına geçmemesine" karar verdi. Goyan aşiretiyse bu kararı imzalamadı. Son düğünde bazı kadınlara özel davetiye gönderildi, halayın başına geçmeleri istendi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde bazı aşiretler tarafından imzalanan kararda düğünlerde masrafların azaltılması ve gençlerin evlenmesinin kolaylaştırılması amacıyla bir dizi kural belirlendi.
Ekonomiyle ilgili başlıkların yanında "Halayın başında kadınlar oynamayacaktır" maddesi de yer aldı.
Gülyazı köyünde, alınan kararı imzalamayan Goyan aşiretinin ileri gelenlerinden Yahya Encu’nun oğlu Şahin Encu ile Merişan Aşan için düğün yapıldı.
Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı düğünde bu karara rağmen düğünde bazı kadınlara özel davetiye gönderilerek halay başına geçmeleri istendi.
Çok sayıda kadın, halayın en önünde yer aldı.
Halay başını çeken Hamiyet Ağma Çetin ise “Kadınların halay başında olmasını çok anlamlı buluyorum. Düğünler, kültürümüzün en güzel parçalarından biridir. Kadınlar da buna çok güzel renk veriyor. Bence yasaklar olmamalı.” diye konuştu.
Düğüne Vali Yardımcısı Murat Çiçek, iş insanı Osman Baylaz, Jirki Aşireti liderleri Tahir Adıyaman ile Cemil Öter, eski milletvekili Rizgin Birlik, Uludere İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Biçici, Babat Aşiret Reisi Şehmus Babat, Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, Uzungeçit Belediye Başkanı Sadık Yıldırım da katıldı.
Aşiretlerin listesinde çoğu madde masrafları azaltmayı hedefliyordu.