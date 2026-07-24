Birçok ilde orman yangını çıktı. İzmir'de müdahale sürüyor
24.07.2026 00:58
Son Güncelleme: 24.07.2026 02:16
Birçok ilde orman yangınları yaşanırken İzmir'de alevlerle mücadele sürüyor.
İZMİR
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çamlıca Mahallesi Çerkes Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ile Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.
MUĞLA
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saat süren mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlattı.
DİYARBAKIR'DA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Karahasan, Yenişehir ve Muradiye mahalleleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız ve örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
YOZGAT'TA HUBABAT EKİLİ ALANDA YANGIN ÇIKTI
Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Mollaismail köyünde hububat ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ile İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında yaklaşık 100 dönüm hububat ekili alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
KÜTAHYA'DA YILDIRIM DÜŞMESİ SONRASI YANGIN ÇIKTI
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, ilk müdahale aracı ve 20 personel sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
BALIKESİR'DEKİ YANGINDA SOĞUTMA SÜRÜYOR
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
ANKARA
Ankara'da Mamak ilçesinde Çevre Yolu kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
ANTALYA
Antalya'nın Kepez ilçesinde, dün yanan ormanın yakınında tarım arazisi ve zeytin bahçelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.
Zeytin bahçesi ve tarım arazilerinde etkili olan yangına 6 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 helikopter, 2 söndürme uçağı ile müdahale edildi. Söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.
KIRKLARELİ'NDE 35 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Kırklareli Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil köyü yakınlarındaki bölgede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi.
İl Özel İdaresi ekipleri de su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 35 dekar alan zarar gördü.
MANİSA
Manisa'nın Kula ilçesinde otluk alanda çıkan ve badem ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.