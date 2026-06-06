Birçok ili sağanak vurdu. Araçlar suya kapıldı, bir kişi hayatını kaybetti

Bölgeye giderek ekiplerden bilgi alan Vali Nedim Akmeşe, gazetecilere, bölgesel dolu ve sağanak nedeniyle Gümüşler beldesinde sel ve taşkınlar meydana geldiğini söyledi.

İhbar üzerine bölgeye hemen AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ, karayolları, UMKE, sağlık, jandarma ve belediye ekiplerinin hareket ettiğini ifade eden Akmeşe, şunları kaydetti:

"39 araç, 13 iş makinesi ve 216 personelle müdahale edilmiştir. Su tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürdürülmektedir. Yağış sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İçişleri Bakanımızın da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etmek istiyorum."