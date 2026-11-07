Birçok şehirde yılın ilk karı yağdı
07.11.2026 02:19
Meteorolojinin kar ve sağanak uyarılarının ardından birçok ile yılın ilk karı yağdı.
Erzurum'da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini sis ve kara bıraktı. Şiddetini artıran kar, kent merkezini beyaza bürüdü.
Karla kaplanan tarihi mekanlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkan bazı vatandaşlar, yoğun kar yağışı altında çekim yaptı, fotoğraf çekildi.
Ardahan'da da yağışla yüksek rakımlı bölgeler beyaza büründü.
Kar, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşımı sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle Sulakyurt köyünün yaylaları ile yol kenarındaki trafik levhaları da karla kaplandı.
Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde düşecek olan hava sıcaklığı sebebiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
KARS'TA CADDE VE SOKAKLAR BEMBEYAZ OLDU
Kars'ta etkili olan sağanak, kent merkezinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kentte gün boyu yüksek kesimlerde yağan kar, şehir merkezinde de etkisini göstermeye başladı.
Sarıkamış ilçe merkezine de mevsimin ilk karı yağdı.
Akşam saatlerinde etkisini artıran kar, her tarafı beyaza bürüdü. İlçe sakinleri, araçlarının üzerinde ve evlerinin önünde biriken karları temizledi. Kar yağışına sevinen çocuklar, kardan adam yaptı, kar topu oynadı.
BİTLİS TATVAN'DA YOĞUN KAR
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçta mahsur kalan iki kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kalderada jandarma ekiplerince kurtarılan iki kişi, UMKE aracına alındı.
Buradan ambulansla Nemrut Dağı eteklerinde bekletilen sağlık ekiplerine ulaştırılan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.