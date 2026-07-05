Biri 14, diğeri 15 yaşında: Suç kaydı sayıları şaşkına çevirdi!
05.07.2026 09:00
İstanbul'da çocuk yaştaki iki hırsızlık şüphelisi polis tarafından yakalandı. Biri 14, diğeri 15 olan iki çocuğun polisteki suç kaydı sayısı şaşkına çevirdi.
İstanbul'da iki çocuk, hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.
Çocukların suç kaydı sayısı, polisleri de şaşırttı.
POLİS YÜZLERİNİ KAPALI GÖRÜNCE ŞÜPHELENDİ
Olay, 1 Temmuz saat 19.30 sıralarında Şişli Pangaltı'da meydana geldi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği ekipleri, yüzleri kapalı şekilde dolaşan H.Ö. ile A.K.'yi şüpheli hareketleri nedeniyle takibe aldı.
Bir süre izlenen iki şüphelinin, takip ettikleri bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığını gören polis ekipleri müdahale etti.
POLİSİ FARK EDİNCE KAÇMAYA BAŞLADILAR
Polisleri farkeden iki şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında çaldıkları cep telefonunu yere atan şüpheliler, kısa süren takibin ardından yakalandı.
İki çocuk şüpheli ekip aracına bindirilmek istedikleri sırada polise direndi.
SUÇ KAYITLARI POLİSİ DE ŞAŞIRTTI
Emniyette yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgularında 14 yaşındaki H.Ö.'nün 470, 15 yaşındaki A.K.'nin ise 74 suç kaydı olduğu belirlendi.
Ayrıca A.K.'nin, hırsızlık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. ile A.K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.