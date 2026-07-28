Boğaz'da fırtınaya meydan okuma. Sörf yaparken yakalandılar

İstanbul Boğazı'nın en güçlü akıntılarının ve rüzgarının hissedildiği noktalardan biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde gerçekleştirilen etkinlik için tüm güvenlik önlemleri alındı.

Sörfte yağmur, sert rüzgar ve dalgalar görsel bir şölen oluştururken sporcular ise Boğaz'ın zorlu şartlarında kontrollü şekilde ilerlemeyi başardı.