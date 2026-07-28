Boğaz'da fırtınaya meydan okuma. Sörf yaparken yakalandılar
28.07.2026 10:37
Milli sporcu Oğuz Kaan Beğeç, geçen hafta cumartesi günü etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgara İstanbul Boğazı'nın ortasında yakalandı.
İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, milli sporcu Oğuz Kaan Beğeç ve ekibi fırtınanın tam ortasında suya açıldı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınlarında elektrikli sörf yapan sporcular, yağmur ve sert rüzgara rağmen Boğaz'ın dalgaları üzerinde ilerledi.
İstanbul Boğazı'nın en güçlü akıntılarının ve rüzgarının hissedildiği noktalardan biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde gerçekleştirilen etkinlik için tüm güvenlik önlemleri alındı.
Sörfte yağmur, sert rüzgar ve dalgalar görsel bir şölen oluştururken sporcular ise Boğaz'ın zorlu şartlarında kontrollü şekilde ilerlemeyi başardı.
Aynı zamanda su sporları eğitmeni olan Beğeç, yaşadığı deneyimi anlattı.
Milli sporcu olduğundan söz eden Beğeç, "Aynı zamanda su sporları eğitmeniyim ve bir kulüp işletiyorum. Günün sonunda işim de hayatım da suyun içinde geçiyor." dedi.
"İNANILMAZ BİR ADRENALİN"
"Geçtiğimiz günlerde Boğaz'da etkili olan fırtına sırasında tüm güvenlik hazırlıklarımızı tamamlayarak suya çıktık." diye konuşan Beğeç, "Yaklaşık 4-5 yıldır elektrikli sörf kullanıyorum ve Boğaz'da yaz kış birçok kez sürüş yaptım ancak bu kadar sert hava şartlarında dalga ve akıntının tam ortasında süzülmek benim için de ilk kez yaşadığım bambaşka bir deneyim oldu. Bir tarafta Boğaz'ın hırçın rüzgarı ve dalgaları, diğer tarafta suyun yaklaşık 50 santimetre üzerinde ilerliyorsunuz. Gerçekten insanın yaşadığını hissettiği anlardan biri. İnanılmaz bir adrenalin ve tarif edilmesi zor bir özgürlük hissi yaşıyorsunuz." dedi.