Boğulma tehlikesi geçiren kız arkadaşını kurtarmak istedi, kendi boğuldu
06.06.2026 11:10
İstanbul Sarıyer'de cankurtaran bulunmayan halk plajında denizde boğulma tehlikesi geçiren kız arkadaşını kurtarmak isteyen Fırat Bilgin boğuldu.
Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde acı bir olay yaşandı.
Sarıyer Kısırkaya Mahallesi’nde Ayşe S., denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
İddiaya göre durumu fark eden Fırat Bilgin ise kız arkadaşını kurtarmak için denize girdi.
Ancak Bilgin de boğulma tehlikesi atlattı.
AYŞE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Ayşe S. ile Fırat Bilgin, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fırat Bilgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ayşe S.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
CENAZESİ TOĞRAĞA VERİLDİ
Fırat Bilgin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Bilgin’in cenazesi Kasımpaşa Büyük Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.