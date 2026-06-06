Boğulma tehlikesi geçiren kız arkadaşını kurtarmak istedi, kendi boğuldu

Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde acı bir olay yaşandı.

Sarıyer Kısırkaya Mahallesi’nde Ayşe S., denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

İddiaya göre durumu fark eden Fırat Bilgin ise kız arkadaşını kurtarmak için denize girdi.

Ancak Bilgin de boğulma tehlikesi atlattı.