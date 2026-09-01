Bolu Belediyesi'ne "hayalet araç" operasyonu: 7 ilde 22 gözaltı kararı

Bolu Belediyesi'ne yönelik "hayalet araç" operasyonu düzenlendi.

Bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon lira fazla ödeme yapıldığı iddia edildi. Bunun üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.