Bolu Belediyesi'ne "hayalet araç" operasyonu: 7 ilde 22 gözaltı kararı
01.09.2026 08:19
Son Güncelleme: 01.09.2026 08:47
CHP'li Bolu Belediyesi'ne yönelik, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bolu Belediyesi'ne yönelik "hayalet araç" operasyonu düzenlendi.
Bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon lira fazla ödeme yapıldığı iddia edildi. Bunun üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Aralarında tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında da arama yaptı.
TANJU ÖZCAN'A 263 YIL HAPİS İSTEMİ
Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame geçtiğimiz aylarda kabul edilmişti.
İddianamede Tanju Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.