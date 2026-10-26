Bolu Belediyesi'ne operasyon. Belediye Başkan Yardımcısı dahil dört kişi gözaltında
26.10.2026 10:22
Bolu Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" iddialarıyla düzenlenen operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'in de aralarında dört kişi gözaltına alındı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolu Belediyesi bünyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde harekete geçildi.
Ekipler, "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" suçlamaları iddiasıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
Operasyonda Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görev yapan Samet Bilge ve Tural Ateş yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan dört şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakollarına götürüldü.
TANJU ÖZCAN HAKKINDA 7 YIL HAPİS CEZASI
Bolu Belediyesi’ne yönelik "irtikap" davasında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, market yetkililerinden para talep edildiği iddiasına ilişkin 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Özcan'a ayrıca 4 yıl boyunca siyasi yasak getirilmişti.