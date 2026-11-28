Bolu'da 10 kız çocuğu bulundu | İşte öğrencilerin mahsur kaldığı araç ve bölgedeki son durum
28.11.2026 14:48
Günübirlik gezi için gittikleri Bolu'da kaybolan 10 kız çocuğu ve 3 personelin aracını gün ışığında görüntülendi. Minibüsün balçığın içine girip çamura bulandığı görüldü.
Kocaeli'deki Çocuk Evleri Sitesi'nden günübirlik gezi için gittikleri Bolu'da kaybolan 10 kız çocuğu ve üç personel sağ bulundu.
14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, üç görevli personelle birlikte Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'nı kapsayan günübirlik geziye çıkmıştı.
Bolu'dan dönüş yolunda çocukların bulunduğu araçla irtibat kesildi. Bunun üzerine Bolu Valiliği'nde kriz merkezi oluşturuldu. Jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE harekete geçti. Arama çalışmaları sonucu 10 saat sonra çocuklar ve personel bulundu.
Minibüsün yaklaşık 15 kilometrelik güzergahı drone ve GoPro kamerasıyla kaydedildi.
ÇAMURLU VE UÇURUMLARLAR ÇEVRİLİ
Aracın ana yoldan çıktıktan sonra geçtiği güzergahın büyük bölümünün çamurlu ve uçurumlarla çevrili olduğu görüldü.
Çamura saplanarak hareket edemeyen minibüsün bulunduğu ormanlık alan da dron ile havadan görüntülendi.
Havadan çekilen kayıtlarda, aracın yoğun orman örtüsüyle çevrili bir noktada kaldığı görüldü.
NTV, MİNİBÜSÜN KAYBOLDUĞU BÖLGEDE
NTV ekibinden Mustafa Berber, minibüsün girdiği ormanlık yola girdi.
Oldukça zorlu ve ilerlemesi güç bir yol olduğunu aktaran Berber, yoldaki son durumu şöyle anlattı:
"Belli bir noktaya geldikten sonra bir servis aracının ilerleyemeyeceği bir yol. O aracı 22 kilometrelik bir mesafede bulduk. Geldiği noktaya kadar yol sert bir zemin. Zaman zaman çakıllarla dolu, zaman zaman da patika olan bir yol. Ormanlık alanın içerisinde bir dere var. O dereye yukarıdan bir su geliyor ve o su da yolda bir balçık oluşturuyor."
Bölgedeki izleri değerlendiren Berber, sürücünün balçıktan her kurtulmak için gaza bastığında tekerleğinin daha çamura battığını söyledi.
"Aracın her yeri çamura bulanmış durumda." diye konuşan Berber, "Aracın üzerinde de çocuklara ait çamurlu eller var. yolAraç ormanın derinliklerinde duruyor. Çocuklar yurtlarına döndü ve sağlık durumları da iyi." dedi.
YOLU KISALTMAK İSTEMİŞ
Minibüsün sürücüsü Nazif Ege de yaşanılan sürece ilişkin açıklama yapmış "Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım. Ama çamura saplandık." demişti.
"Durum bundan ibaret başka bir şey yok." diyen Ege, daha önce o yolu kullanmadığını ifade edip "Sadece bir saat erken şekilde Yığılca'dan Düzce tarafına geçerim diye düşündüm." diye konuşmuştu.
Yolculuk sırasında navigasyon kullanmadığını, tabelaları takip ettiğini anlatan Ege, şöyle devam etmişti:
"Araç normal çamura saplandı. Çocuklar arabadaydı. Aracı çalıştırdık. Motive ettik onları. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Ben onları kendi kızımdan ayırmadım. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yoktu o konuda."