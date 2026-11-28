NTV ekibinden Mustafa Berber, minibüsün girdiği ormanlık yola girdi.

Oldukça zorlu ve ilerlemesi güç bir yol olduğunu aktaran Berber, yoldaki son durumu şöyle anlattı:

"Belli bir noktaya geldikten sonra bir servis aracının ilerleyemeyeceği bir yol. O aracı 22 kilometrelik bir mesafede bulduk. Geldiği noktaya kadar yol sert bir zemin. Zaman zaman çakıllarla dolu, zaman zaman da patika olan bir yol. Ormanlık alanın içerisinde bir dere var. O dereye yukarıdan bir su geliyor ve o su da yolda bir balçık oluşturuyor."

Bölgedeki izleri değerlendiren Berber, sürücünün balçıktan her kurtulmak için gaza bastığında tekerleğinin daha çamura battığını söyledi.

"Aracın her yeri çamura bulanmış durumda." diye konuşan Berber, "Aracın üzerinde de çocuklara ait çamurlu eller var. yolAraç ormanın derinliklerinde duruyor. Çocuklar yurtlarına döndü ve sağlık durumları da iyi." dedi.