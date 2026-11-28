Bolu'da 10 kız çocuğunun nasıl kaybolduğu ortaya çıktı. Minibüs şoförü yaşananları anlattı
28.11.2026 10:13
Son Güncelleme: 28.11.2026 10:14
Günübirlik gezi için gittikleri Bolu'da kaybolan 10 kız çocuğu ve üç personel sağ bulundu. Çocukları taşıyan minibüsün şoförü, yaşadıklarını ve nasıl kaybolduklarını anlattı.
Kocaeli'deki Çocuk Evleri Sitesi'nden Bolu Yedigöller'e geziye giden 10 kız çocuğu ve üç personeli taşıyan minibüsün şoförü, nasıl kaybolduklarını ve yaşadıklarını anlattı.
Türkiye'nin gündemine oturan olay dün gece saatlerinde yaşandı.
Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, üç görevli personelle birlikte Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'nı kapsayan günübirlik geziye çıkmıştı.
Bolu'dan dönüş yolunda çocukların bulunduğu araçla irtibat kesildi. Bunun üzerine Bolu Valiliği'nde kriz merkezi oluşturuldu. Jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE harekete geçti.
Arama kurtarma çalışması başlatıldı.
ARAZİ ŞARTLARI ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRDİ
Ekipler, ormanlık ve engebeli arazide karadan arama yaparken, AFAD dronelar ile havadan tarama gerçekleştirdi.
Araçtan alınan son GPS sinyali Yedigöller Kapankaya Seyir Terası mevkiinden olduğu için aramalar o noktada yoğunlaştırıldı.
Bölgeden son gelişmeleri aktaran NTV muhabiri Mustafa Berber, çocukların 2 bin 300 futbol sahası büyüklüğünde bir arazide arandığını ve arazinin çalışmaları güçleştirdiğini anlattı.
ÇOCUKLAR VE PERSONELE SAĞ ULAŞILDI
Bölgede telefon şebekesinin sağlıklı çekmemesi ve buzlanma, arama kurtarma çalışmalarını güçleştirdi. Bölgeye 11 mobil baz istasyonu yönlendirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bölgeye gitti. Çalışmaları takip eden Göktaş, gece sevindiren haberi duyurdu.
Göktaş, "Çok şükür ki çocuklarımız sağ salim az sonra yanımızda olacaklar. Onları derhal sağlık kontrolünden geçireceğiz ve ilgili bütün tedbirleri de alacağız kendileriyle ilgili. Hepimize tekrardan geçmiş olsun." dedi.
Saatler sonra ulaşılan 10 kız çocuğu ve üç personel, koordinasyon merkezine götürüldü.
MİNİBÜSÜN ŞOFÖRÜ YAŞADIKLARINI ANLATTI
Yedigöller'den dönüş yolunda çamura saplanan ve içerisindeki 10 kız çocuğu ile üç görevlinin sağ bulunduğu minibüsün sürücüsü Nazif Ege, yaşanan süreci anlattı.
"Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım. Ama çamura saplandık." diyen Ege, "Durum bundan ibaret başka bir şey yok. Daha önce o yolu kullanmamıştım. Sadece bir saat erken şekilde Yığılca'dan Düzce tarafına geçerim diye düşündüm." ifadelerini kullandı.
Yolculuk sırasında navigasyon kullanmadığını, tabelaları takip ettiğini anlatan Ege, şöyle devam etti:
"- Araç normal çamura saplandı. Çocuklar arabadaydı. Aracı çalıştırdık. Motive ettik onları. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Ben onları kendi kızımdan ayırmadım. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yoktu o konuda."