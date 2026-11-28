Yedigöller'den dönüş yolunda çamura saplanan ve içerisindeki 10 kız çocuğu ile üç görevlinin sağ bulunduğu minibüsün sürücüsü Nazif Ege, yaşanan süreci anlattı.

"Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım. Ama çamura saplandık." diyen Ege, "Durum bundan ibaret başka bir şey yok. Daha önce o yolu kullanmamıştım. Sadece bir saat erken şekilde Yığılca'dan Düzce tarafına geçerim diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

Yolculuk sırasında navigasyon kullanmadığını, tabelaları takip ettiğini anlatan Ege, şöyle devam etti:

"- Araç normal çamura saplandı. Çocuklar arabadaydı. Aracı çalıştırdık. Motive ettik onları. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Ben onları kendi kızımdan ayırmadım. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yoktu o konuda."