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Bolu'da depoda yangın. Alevlere müdahale sürüyor

12.09.2026 21:10

AA

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Bolu'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor.

Bolu'da depoda yangın. Alevlere müdahale sürüyor
Anadolu Ajansı

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Yazıkara köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR 1
Anadolu Ajansı

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken, zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.

 

Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMASI 2
Anadolu Ajansı

VALİLİK AÇIKLAMASI

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Gerede'ye bağlı Yazıkara köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın deposunda saat 18.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.

 

İhbar üzerine ilgili kurum ve kuruluşlara bağlı ekiplerin ivedilikle olay yerine sevk edildiği, yangına müdahale çalışmaları başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

 

"Söndürme çalışmaları ekiplerimiz tarafından koordineli ve aralıksız sürdürülmektedir. Yangında 1 çalışanın hafif yaralandığı bilgisi alınmış olup sağlık durumu ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup gelişmeler ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır."