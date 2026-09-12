Bolu'da depoda yangın. Alevlere müdahale sürüyor

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Gerede'ye bağlı Yazıkara köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın deposunda saat 18.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine ilgili kurum ve kuruluşlara bağlı ekiplerin ivedilikle olay yerine sevk edildiği, yangına müdahale çalışmaları başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Söndürme çalışmaları ekiplerimiz tarafından koordineli ve aralıksız sürdürülmektedir. Yangında 1 çalışanın hafif yaralandığı bilgisi alınmış olup sağlık durumu ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup gelişmeler ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır."