Bolu’da maden göçüğünde 24 saat geride kaldı. İşçinin cenazesi hala çıkarılamadı
18.06.2026 09:41
Bolu'nun Mengen ilçesindeki bir maden ocağında dün meydana gelen göçükte toprak altında kalan Muhammet Özkul'un cenazesini çıkarma çalışmalarında 24 saat geride kaldı.
Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren bir madencilik firmasına ait maden ocağında henüz bilinmeyen bir sebeple çökme meydana geldi.
Göçük altında kalan işçilerden ikisi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken diğer işçi Muhammet Özkul için AFAD, jandarma, itfaiye ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri harekete geçti.
Yapılan ilk incelemelerde, göçük altında kalan Özkul’un hayatını kaybettiği belirlendi.
YANGIN ÇIKTI
Ekiplerin, Özkul'un cenazesini bulunduğu yerden çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar esnasında maden ocağında yangın çıktı.
Yangının neden olduğu yoğun duman yüzünden çalışmalara zorunlu olarak ara verildi.
İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından ocaktaki dumanın tahliyesi için hızla işlem başlatılırken, bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı uzman tahlisiye ekipleri de yönlendirildi.
Maden ocağındaki hem yangının dumanı hem de ocakta açığa çıkan gazın tamamen temizlenmesi sonrası ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesini çıkarma çalışmalarında 24. saat geride kaldı.
OCAK AYINDA FAALİYETLERİ DURDURULMUŞ
Bolu Valiliği, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, “17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 08.32'de, ilimiz Mengen ilçesi Gökçesu beldesinde bulunan Yanar Elmas Madencilik İşletmesi'ne ait sahada göçük meydana geldiği ihbarı alınmıştır. Meydana gelen olayda bir işçimizin göçük altında kaldığı bilgisi alınmış olup, ihbarın alınmasının ardından olay yerine AFAD ekipleri başta olmak üzere itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir.” denildi.
Arama ve kurtarma çalışmalarının Mengen Kaymakamlığı koordinasyonunda yoğun ve titiz bir şekilde sürdüğü de belirtilirken şu valilik açıklamasın şu ifadelere yer verildi:
"Yanar Elmas Madencilik, ruhsatlı ve özel bir işletme olup, ilgili bakanlıklar tarafından yapılan denetimler neticesinde işletme faaliyetleri bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalar hariç olmak üzere 22 Ocak 2026 tarihinde kolluk kuvvetleri marifetiyle durdurulmuştur. Olayla ilgili idari ve adli işlemler başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle takip edilmektedir."