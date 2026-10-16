Bolu'nun yüksek kesimlerinde lapa lapa kar. Kartalkaya beyaza büründü
16.10.2026 18:20
Son Güncelleme: 16.10.2026 18:21
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı, Düzce'nin yüksek rakımlarında ise sağanak yerini kara bıraktı.
Bolu'da kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırdı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi yolunun yanı sıra kentin gözde doğa alanlarından Sarıalan Yaylası ve Düvenlik Yaylası mevkiilerinde lapa lapa yağan kar, bölgeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.
Düzce'de il genelinde etkili olan sağanak da, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Gölyaka ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı.
Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü bölge, beyaz örtüyle kaplandı.